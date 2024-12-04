النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا ويثني على جهود النيابات

النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا ويثني على جه



كتب -صابر المحلاوي:

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، الأربعاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا لشؤون الأسرة، برفقة المحامين العموم الأول والمحامين العموم للنيابات الكلية.

وخلال اللقاء، استعرض الحاضرون نسبة إنجاز القضايا للعام الجاري والتحديات التي تواجه أعمال النيابات، حيث أثنى النائب العام على الجهد المبذول في تحقيق العدالة الناجزة وارتفاع نسب إنجاز القضايا.

وأشار المستشار شوقي إلى عزمه على مواصلة عقد لقاءات مماثلة مع النيابات الأخرى، تعزيزًا لأداء المنظومة العدلية وتحقيقًا لسياسة الانفتاح والمتابعة المستمرة.