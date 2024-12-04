لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا ويثني على جهود النيابات

08:01 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا ويثني على جه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب -صابر المحلاوي:
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، الأربعاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا لشؤون الأسرة، برفقة المحامين العموم الأول والمحامين العموم للنيابات الكلية.

وخلال اللقاء، استعرض الحاضرون نسبة إنجاز القضايا للعام الجاري والتحديات التي تواجه أعمال النيابات، حيث أثنى النائب العام على الجهد المبذول في تحقيق العدالة الناجزة وارتفاع نسب إنجاز القضايا.

وأشار المستشار شوقي إلى عزمه على مواصلة عقد لقاءات مماثلة مع النيابات الأخرى، تعزيزًا لأداء المنظومة العدلية وتحقيقًا لسياسة الانفتاح والمتابعة المستمرة.

النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا يثني على جهود النيابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"إعدام وتعويض 30 مليون".. لماذا ظهرت قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال من جديد؟

إعلان

إعلان