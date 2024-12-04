من منزلك.. خطوات استخراج توكيل عام دون الحاجة لمكتب الشهر العقاري

كتب- أحمد أبو النجا:

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج التوكيل العام الرسمي من المنزل، مما يتيح للمواطنين إجراء التوكيلات القانونية بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الشهر العقاري. كما يمكن للتوكيل العام أن يُفوّض شخصًا آخر للقيام بمجموعة من الأعمال القانونية مثل البيع والشراء.

شروط استخراج التوكيل العام رسمي من المنزل:

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين (الموكل والمفوّض) سارية.

إدخال الرقم القومي للطرف الآخر في التوكيل.

أن يكون طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى في المحرر.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب المقدم من البوابة، والتوجه إلى مكتب أو فرع التوثيق في اليوم والموعد المحدد.

في حالة الوكالة، يجب أن يكون مضمون التوكيل في حدود الوكالة.

يجب إحضار أصل المحرر المثبت به الوكالة في حال وجود صفة (مثل التوكيل أو السجل التجاري أو قرار وصاية أو شهادات الميلاد).

في حال كان التوكيل للمحامي أو أكثر، يجب اختيار التوكيلات المتاحة وفقًا لذلك.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي للطرف الأول.

الرقم القومي لجميع أطراف التوكيل.

إثبات الصفة (إن وجدت).

خطوات استخراج توكيل عام رسمي من المنزل:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: اضغط هنا

اختر خدمات التوثيق.

اضغط على "تحرير توكيل عام رسمي" ثم "ابدأ الخدمة".

قم بتسجيل بياناتك على الموقع.

وافق على الشروط والأحكام.

أدخل بيانات الطرف الثاني (إذا كان محاميًا، اختر مربع "محامي" وأدخل بياناته).

اختر عنوان الديباجة وعرض شكل التوكيل.

حدد المكتب الأقرب لك لاستلام التوكيل، ثم اختر الموعد المناسب.

راجع ملخص الطلب، ثم اضغط على "سدد الآن" واختيار طريقة السداد.