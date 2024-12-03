مصابان بحروق وسط نيران شقة بفيصل

كتب - محمد شعبان:

أنقذت شهامة أهالي المريوطية فيصل سكان شقة من التفحم وسط حريق التهم مسكنهم اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من عقار بشارع الدكتور لاشين.

ومع تأخر وصول رجال الإطفاء، قرر الأهالي تقديم يد العون لقاطني شقة بالطابق الأرضي لبرج مكون من 9 أدوار. اخترقوا جحيم النيران لإنقاذ السكان من الموت المحقق.

سرعة تدخل الأهالي منعت كارثة، أخمدوا الحريق بعد سقوط مصابين اثنين بحروق نقلا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.