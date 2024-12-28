عبدالله رشدي يصل المحكمة لحضور جلسة الطبيب المتسبب في وفاة زوجته

كتب- أحمد عادل:

وصل الداعية "عبدالله رشدي" إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، لحضور محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجته.

كانت جهات التحقيق قد قررت إحالة طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

بدأت تفاصيل القضية عندما اتهم عبدالله رشدي، أحد المستشفيات الخاصة في التجمع الخامس بواقعة إهمال طبي تسببت في وفاة زوجته، حسب بلاغ تقدم به لأجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس.

وأفاد البلاغ الذي تقدم به عبدالله رشدي، بأن المستشفى تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته، البالغة من العمر 35 عامًا، في حالة حرجة وتوقف قلبها، موضحًا أنه جرى وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية.