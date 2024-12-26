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القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا

03:35 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    حمو بيكا يوجه رسالة لـ عصام صاصا بعد الحكم بحبسه ربنا يفكها عليك
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا من فيل عصابة الماكس
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا
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    كزبرة يضرب حمو بيكا بالقلم لانهاء المقلب
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا والسيارة محل الواقعة
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا
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    بكاء حمو بيكا
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا 2
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا
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كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا في منطقة الزمالك.

وبقيادة الرائد روني رأفت معاون مباحث تأمين الزمالك، تم اقتياد مطرب المهرجانات إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، هارب من تنفيذ 3 أحكام جنح.

حمو بيكا مطرب المهرجانات القبض على مطرب المهرجانات منطقة الزمالك
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