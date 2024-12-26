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كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا في منطقة الزمالك.

وبقيادة الرائد روني رأفت معاون مباحث تأمين الزمالك، تم اقتياد مطرب المهرجانات إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، هارب من تنفيذ 3 أحكام جنح.