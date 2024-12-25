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ضبط 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة

11:03 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

ضبط دقيق مدعم

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كتب-علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت على مدى الـ 24 ساعة الماضية - بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط العديد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 10 أطنان مهربا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

ضبط دقيق ضبط دقيق مدعم وزارة الداخلية
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