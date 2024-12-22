النيابة تُعاين موقع حريق مطعم "تفويلة" بفيصل.. وتباشر التحقيقات

خرج باحثًا عن رزقٍ حلال وعاد جثة ممزقة.. مرافعة النيابة في قضية مقتل

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة صباح اليوم الأحد معاينة موقع حريق ضخم نشب في مطعم "تفويلة" بشارع ضياء بمنطقة فيصل، والذي امتد أثره إلى المحلات المجاورة وعدد من الشقق السكنية، بالإضافة إلى تضرر سيارة متوقفة بالقرب من موقع الحادث، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة.

استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان والمتضررين من سكان العقار المحترق، وأمرت بانتداب لجنة هندسية متخصصة لمعاينة سلامة المبنى ومدى تأثره بالنيران.

كما وجهت النيابة فريقًا من المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث للتحقيق في أسبابه، مع التحفظ على كاميرات المراقبة التابعة للمطعم لتحليل التسجيلات المتاحة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

ووفقًا لمصدر أمني، فتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر الناتجة عن الحريق قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات.

من جهتها، تستمر فرق البحث الجنائي في متابعة ملابسات الحادث، بينما تعمل الجهات المختصة على حصر الأضرار النهائية وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.