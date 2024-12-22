محمد يطلب تطليق زوجته: كتبت لي "بحبك" وهربت مع صاحبي

كتبت – فاطمة عادل:

رفع "محمد.ع"، 33 عامًا، سائق، دعوى تطليق ضد زوجته "نهلة.ع"، 30 عامًا، ربة منزل، بعد أن اكتشف أنها هربت مع صديقه، تاركة له رسالة تبرر فعلتها.

وفي تفاصيل الدعوى، قال محمد إنه كان يعيش حياة بسيطة ومستقرة مع زوجته بعد قصة حب طويلة، وكان يعتقد أن حياته معها ستكون مليئة بالسعادة، إلا أنه اكتشف ما لم يكن يتوقعه.

وأضاف محمد: "في أحد الأيام، عدت إلى المنزل لأجد كل شيء في مكانه إلا زوجتي، وكان المنزل فارغًا تمامًا. ثم عثرت على رسالة تركتها لي في غرفة النوم، كتبت فيها: "بحب وكان لازم أمشي، مش قادرة أعيش معاك".

وأوضح محمد أنه بعد مرور بعض الوقت، اكتشف أن زوجته هربت مع صديقه، حيث زعمت أنه وجد فيها ما لم تجده معه.

قرر محمد مواجهة هذه الصدمة ورفع دعوى تطليق ضد زوجته في محكمة الأسرة. وقد تم تحديد جلسة لها لعرض القضايا القانونية المتعلقة بالطلاق.

وأكد محمد أنه لا يريد أن يعيش في حالة من الخيانة قائلا: "عايز حقي"، مشيرًا إلى أن قرار الطلاق سيكون بمثابة بداية جديدة له.