بمساعدة طفلتين.. كشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة في الغربية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكنها بمحافظة الغربية.

تابعت أجهزة الوزارة الفيديوهات التي تظهر خلالها سيدة مقيمة بالغربية، تدعي سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقتها، مع رفضها توجيه اتهام لأي من أفراد أسرتها بالسرقة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وهم (4 أشخاص، من بينهم طفلتان إحداهما ترتبط بصلة قرابة بزوج المجني عليها). وتبين قيامهم بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي من شقة المجني عليها. وعقب اكتشاف الواقعة، قامت المجني عليها بمواجهتهم، حيث أعادوا المشغولات الذهبية وجزءًا من المبلغ المالي المستولى عليه، وتعهدوا برد باقي المبلغ، إلا أنهم لم يفوا بتعهدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم. وتم تسليم إحدى الطفلتين لأسرتها مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، بينما تم إيداع الطفلة الأخرى بإحدى دور الرعاية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.