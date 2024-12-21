تخصصوا في النصب والاحتيال.. ضبط 3 عناصر إجرامية في دمياط

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، تخصصوا في إيهام المواطنين بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية.

واستغل أفراد التشكيل انتحال صفة موظفين بالبنوك، واستولوا على مبالغ مالية من الضحايا، مستخدمين شقة مستأجرة في دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة كمسرح لنشاطهم الإجرامي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الشقة وضبط المتهمين وبحوزتهم 9 هواتف محمولة تحتوي على محافظ إلكترونية وشرائح هواتف، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي.

وأقر المتهمون بارتكاب 5 وقائع بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.