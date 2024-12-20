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شرطة التموين تضُبط 8 أطنان دقيق مدعم في 24 ساعة

12:11 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

ضبط دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 8 أطنان دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

التموين شرطة التموين ضبط دقيق
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