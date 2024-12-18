"خطف وقتل و2 ستات".. كيف أنهت عصابة أبو النمرس حياة شاب وإحراق جثمانه؟

ظهر مع الجولاني في سوريا.. من هو محمود فتحي المتهم باغتيال المستشار



كتب - أحمد عادل:

أدلى المتهمون بخطف وقتل الشاب “محمد أ.” في منطقة أبو النمرس بالجيزة، باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابهم للجريمة أمام جهات التحقيق، وإضرام النيران في جثمان المجني عليه بعد قتله.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "سالي ص." و"صبري ع." و"رامي ص." و"نور ع." و"جليلة ص." أقدموا على قتل المجني عليه “محمد أ.”، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الخامسة، وقيامها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات، وتصوير مقطع فيديو لها تظهر فيه عارية.

وتابعت التحقيقات، أنه على إثر رفض المتهمة الخامسة الاستمرار في تلك العلاقة الآثمة، قام المجني عليه بإرسال المقطع المصور إلى أسرتها، وأجمع المتهمون على الخلاص منه، وأعدوا لذلك مخططًا محكمًا ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الأولى قامت باستدراج المجني عليه، وأوهمته بتمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، وحين تخوف من الذهاب معها طمأنته بوجود شقيقتها في مكان الواقعة.

واستطردت التحقيقات، أنه بعد الوصول إلى مكان الواقعة، قام المتهمان الثالث والرابع بتوثيق المجني عليه مستخدمين في ذلك حبلًا وقطعة قماشية، واصطحباه إلى مكان خالٍ من المارة للتخلص من جثمانه، وقام المتهم الثالث بذبح المجني عليه بسلاح أبيض.

وقاموا بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه، والمبلغ المالي والمنقولات التي بحوزته، وغادروا مسرح الواقعة. إلا أن المتهمين الثاني والثالث عادا مرة أخرى وأضرما النيران في جثمانه للتخلص من آثار جريمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة خطف المجني عليه "محمد أ." وقتله مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثمانه، وقررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.