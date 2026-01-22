إعلان

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

12:35 م 22/01/2026

البلوجر عمر فرج

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 16 فبراير المقبل، كأولى جلسات محاكمة البلوجر "عمر فرج" وشقيقه "محمد فرج"، في اتهامهما ببث محتوى خادش للحياء العام.
وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة صانعي المحتوى "عمر فرج" وشقيقه "محمد فرج" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة أخلت سبيل صانعي المحتوى عمر فرج ومحمد فرج على ذمة التحقيقات في اتهامهما ببث محتوى خادش.
وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت صانع محتوى عمر فرج وشقيقه محمد فرج، لقيامهما بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (صانع محتوى) بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه (من ذوى الإحتياجات الخاصة ) وقيامهما بتقديم محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن تحديد وضبط (صانع المحتوى المشار إليه وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) واعترفا بإدارتها الحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية

عمر فرج بث محتوى خادش المحكمة الاقتصادية

