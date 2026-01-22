إعلان

مصرع 3 عناصر وضبط نصف طن مخدرات خلال حملات الداخلية على البؤر الإجرامية

كتب : علاء عمران

01:16 م 22/01/2026

المتهمين والمضبوطات

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأسفرت الحملات عن ضبط نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت (حشيش، شابو، هيدرو)، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق عدد من المحافظات، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل، شروع في قتل، سرقة بالإكراه، الاتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك بنطاق محافظات أسيوط وقنا والأقصر، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.
وضُبط بحوزة المتهمين قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت (حشيش، شابو، هيدرو)، بالإضافة إلى 77 قطعة سلاح ناري عبارة عن (53 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، 10 فرد خرطوش، ورشاش جرينوف).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 52 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع 3 عناصر ضبط مخدرات حملات امنية مصرع عناصر اجراميه

