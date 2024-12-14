في أكبر حملة أمنية بـ13 محافظة: ضبط 50 متهماً و120 كيلو مخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، بمشاركة مديريات أمن "دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، قنا، الدقهلية، البحيرة، أسوان، الجيزة، الأقصر، أسيوط، الوادي الجديد، جنوب سيناء"، ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في هذه الجرائم.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن دمياط

ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 9 كيلو جرام من مخدر البانجو و5 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى 3 أفراد محليين وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط تشكيل آخر يضم 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو جرام من الحشيش و17 كيلو جرام من الهيدرو وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى بندقيتين خرطوش وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الشرقية

ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 9 كيلو جرام من الهيدرو وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى بندقية آلية و2 فرد محلي وعدد من الطلقات، كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر بحوزته 12.5 كيلو جرام من الحشيش.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كيلو جرام من الهيدرو وكمية من مخدر الشابو.

مديرية أمن القليوبية

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين والآيس، بالإضافة إلى بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

مديرية أمن قنا

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 3 كيلو جرام من الحشيش.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 9 كيلو جرام من البانجو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تشكيل عصابي آخر مكون من 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 6 كيلو جرام من البانجو وكمية من الحشيش والهيروين، وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات.

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين بحوزتهم كيلو جرام من الحشيش وكمية من الهيروين والآيس، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات.

مديرية أمن أسوان

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كيلو جرام من البانجو وكمية من الآيس، بالإضافة إلى بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الجيزة

ضبط 5 عناصر إجرامية وسيدة بحوزتهم 2.75 كيلو جرام من الهيروين، كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر بحوزته مكبس حشيش و1.3 كيلو جرام من الحشيش.

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصر إجرامي وسيدة بحوزتهما 2 كيلو جرام من البانجو وكمية من الشابو.

مديرية أمن أسيوط

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 10.8 كيلو جرام من الحشيش، وطبنجة وعدد من الطلقات، كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 كيلو جرام من البانجو و1.65 كيلو جرام من الحشيش.

مديرية أمن الوادي الجديد

ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من الحشيش.

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط عاطل بحوزته 2.5 كيلو جرام من الحشيش، كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 25 كيلو جرام من الحشيش و4 كيلو جرام من الهيدرو وسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.