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إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بالهرم

10:26 ص السبت 14 ديسمبر 2024

السيطرة على حريق - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت أم وابناها وفتاة سودانية بحروق إثر اشتعال النيران بشقة بالهرم غرب الجيزة صباح السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع الشيشيني.

دفع اللواء محمد عدلي مدير إدارة الدفاع المدني بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني ببرج مكون من 10 أدوار نتيجة ماس كهربائي.

أسفر عن الحريق إصابة حورية أحمد 55 سنة وعبد الرحمن أسعد 18 سنة وشقيقه أحمد 21 سنة وفتاة سودانية تدعى شهد مبارك 17 سنة بحروق بالجسم نقلوا على إثرها إلى مستشفى أم المصريين والهرم.

حريق شقة شقة سكنية ماس كهربائي
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