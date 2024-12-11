ياسر يطلب تطليق زوجته: "مبتعرفش تعمل بيض العيون"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "ياسر.م" (30 سنة)، مصمم ديكور، بطلب للطلاق من زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث قال في دعواه: "زوجتي لا تعرف كيفية تحضير بيض العيون".

وأوضح ياسر في دعواه أنه متزوج منذ ثلاث سنوات، وأنه حاول تعليم زوجته إعداد بعض الأطعمة البسيطة، لكن النتيجة كانت دائمًا غير مرضية، وخاصةً في تحضير البيض، حيث كان يحترق أو يلتصق، وكان يضيف لها كمية كبيرة من الملح مما يضطره لشرب كميات كبيرة من الماء بعد كل لقمة.

وأضاف الزوج أنه على الرغم من محاولاته، إلا أن زوجته لا تهتم برغباته الشخصية ولا تلتزم بما يحب، قائلاً: "لقد أصبحنا مختلفين في كل شيء، لا يوجد توافق بيننا، وهي لا تحترم احتياجاتي".

وأشار الزوج إلى أنه لا يشعر بالسعادة في حياته الزوجية بسبب هذه الخلافات، حيث قال: "الشعور بعدم الاهتمام جعلني أقرر أنني لا أستطيع العيش معها".

تجدر الإشارة إلى أن الزوجة بدورها أبدت استياءها من دعوى الطلاق، وقالت إنها قدمت له العديد من الأطباق المميزة، لكنها لم تلقَ التقدير المطلوب.