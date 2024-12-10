شرطة التموين تضُبط 54 طن دقيق أبيض بلدى مدعم خلال 24 ساعة
11:48 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 54 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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