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تحرير 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد (تفاصيل)

02:57 م الأحد 01 ديسمبر 2024

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف حملاتها لضبط المخالفات، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات.
وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة، عن ضبط 42.446 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها العديد من المخالفات الهامة، ومنها: 1293 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و28.249 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4 مخالفات موقف عشوائي، و1138 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية على مختلف المحاور لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، بما يساهم في تعزيز السلامة على الطرق.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث على الطرق.

مخالفة مرورية الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الحملات المرورية
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