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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

11:46 ص السبت 09 نوفمبر 2024

النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 10 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت الـ 10 ملايين جنيه.

وتأتي الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي تجار العملة
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