انهيار منزل من طابقين بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

انهار منزل خال من السكان بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مأمور مركز الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل بقرية الشيخ عتمان.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مدير قطاع الجنوب اللواء عاصم أبو الخير.

تبين بالفحص انهيار منزل بالطوب اللبن خال من السكان مكون من طابقين (أرضي + دور) وعدم وجود خسائر في الأرواح.