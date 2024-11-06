"خلصت عليه بـ 3 طعنات".. تفاصيل مقتل عامل على يد ترزي بعد مشاجرة دموية بالمعادي

كتب- محمود الشوربجي:



أمرت نيابة المعادي، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بقتل عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وكشفت التحقيقات عن وقوع مشاجرة دموية بين ترزي وعامل بسبب خلاف قديم بينهما، على إثرها أقدم المتهم الأول على ضرب العامل 3 طعنات بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى المعادي لمحاولة إسعافه لكنه توفي متأثرًا بإصابته.



كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين ترزي، وعامل بسبب خلاف قديم بينهما في منطقة زهراء المعادي.



وانتقل رجال مباحث قسم المعادي، إلى مكان البلاغ، وتم نقل الضحية إلى مستشفى المعادي لمحاولة إسعافه، لكن بعد مرور يومين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



وتمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.