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العثور على جثة أسفل عقار بعزبة الهجانة

09:11 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

جثة بالشارع أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن على جثة شخص سقط من الطابق السادس بمدينة نصر شرق العاصمة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع 7.

رئيس وحدة المباحث وجه معاونه بالانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية للوقوغ على ملابسات الواقعة.

الفحص المبدئي بين أن الوفاة نتيجة السقوط من علو تحديدا الطابق السادس بعقار سكني بعزبة الهجانة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا انتظارًا لمعاينة النيابة العامة للجثمان.

جثة سقوط من علو عزبة الهجانة مدينة نصر القاهرة
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