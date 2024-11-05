"مخدرات وسلاح آلي وخرطوش".. الأمن العام يطارد تجار الصنف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

شن أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار محاربة الجريمة.

ففي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 53 قضية سلاح ناري غير مرخص، حيث تم ضبط 10 بنادق آلية و15 بندقية خرطوش وطبنجة، و31 فردًا محليًا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 53 متهما منهم 10 متهمين لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7970 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش و1810 كيلو جرامًا من مخدر الشابو وكمية من مخدر الأفيون والأقراص المخدرة بحوزة 15 متهما منهم 6 متهمين لهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 489 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7200 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين والشابو بحوزة 4 متهمين، أحدهم له معلومات جنائية. كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش وطلقة وبندقية رصاص وفرد محلى وطبنجة مع 2 خزينة، وتم تنفيذ 800 حكم قضائي متنوع.

أما في مديرية أمن دمياط، فقد تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7150 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش و11500 كيلو جرام من مخدر البانجو و9 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، إضافة إلى ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن 3 أفراد محلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.