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9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

12:01 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

إسعاف - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مدخل حدائق أكتوبر.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف وانقلابها اتجاه 6 أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

الطريق الأوسطي انقلاب ميكروباص مدينة السادس من أكتوبر
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