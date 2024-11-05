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لضبط الأسعار.. الداخلية تتوعّد المتلاعبين في الخبز وتضبط 33 طن دقيق

11:55 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

رغيف الخبز

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 33 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مكبرة المخابز السياحية وزارة الداخلية رغيف الخبز
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