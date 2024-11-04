إصابة 4 مصابين في مشاجرة بالصف

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز الصف جنوب الجيزة اليوم الاثنين مشاجرة بين طرفين انتهت بسقوط 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى.

فجر اليوم تلقى مأمور مركز الصف إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية الشوبك الشرقي.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة إثر تجدد خلافات قديمة مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

المصابون الأربعة هم كل من: حسام سعد 45 سنة وابنه (خالد 21 سنة) وأحمد شاكر 26 سنة ومحمد سعد 34 سنة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله مأمور القسم إلى النيابة العامة للتحقيق.