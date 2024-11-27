محامي شريك مجدي شطة يطالب ببراءة موكله من تهمة الاتجار بالهيروين

كتب - أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية إلى مرافعة محامي المتهم "محمد وائل"، المتهم الثاني في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، والتي تضم مؤدي المهرجانات "مجدي شطة".

طالب مصطفى الشعراوي، محامي الدفاع عن "محمد وائل"، ببراءة موكله مستندًا إلى عدة نقاط قانونية أبرزها عدم تواجد موكله في مكان الواقعة محل الضبط، حيث تم القبض عليه في مكان مختلف تمامًا.

كما دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، مشيرًا إلى تناقض أقواله، حيث ذكر في المحضر أن المتهم كان يرتدي "ترينج أسود"، في حين أن موكله كان يرتدي "بنطلون جينز" وقت القبض عليه. وأضاف المحامي أن الواقعة كما وردت في التحقيقات تفتقر إلى المعقولية في تصورها وتنفيذها.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، وُجهت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بغرض الاتجار، ومنها جوهر "الهيروين" ومواد من فئة "Indazole carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما تضمنت التهم حيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة.

وذكرت النيابة أن المتهمين أحرزا أيضًا مواد مخدرة بغرض التعاطي، منها الحشيش، بالإضافة إلى مواد أخرى تشمل "بنزوديازيبين"، "بريجابالين"، "الأمفيتامين"، و"فينيل الأمين"، وكلها في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من القبض على مطرب المهرجانات "مجدي شطة"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس". وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

قامت المحكمة بتأجيل القضية لمزيد من المرافعات واستكمال النظر في أدلة الدفاع والاتهام.