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الأمن يضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

01:16 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تنقيب عن الآثار

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الزيتون.

وأكدت التحريات أن المتهمين؛ استخدموا أدوات ومعدات للحفر بغرض البحث عن الآثار بشكل غير قانوني.

وعثر رجال الأمن خلال عملية الضبط على حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 4 أمتار داخل العقار، إضافة إلى المعدات المستخدمة في الحفر.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بتورطهم في أعمال الحفر بغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

التنقيب عن الآثار مديرية أمن القاهرة حملة امنية
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