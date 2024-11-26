لغز سقوط طالبة من شرفة منزلها بمساكن الفردوس بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيبت طالبة بكسر بالساقين إثر سقوطها من شرفة المنزل بأكتوبر في ظروف غامضة.

مأمور القسم تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بمساكن الفردوس.

تبين بالفحص المبدئي إصابة الطالبة جميلة أحمد 15 سنة بكسر بالساقين نتيجة سقوطها من شرفة المنزل بالعقار رقم 262.

نقلت الطالبة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقوالها حول ملابسات الحادث.