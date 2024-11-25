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جريمة شروع في قتل أسفل دائري الوراق

12:22 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل بطعنة نافذة سددها له آخر في مشاجرة أسفل الطريق الدائري بالوراق.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب أسفل الدائري.

التحريات الأولية توصلت إلى إصابة وجدي سيد (42 سنة)، عامل بسلطنة عمان، بطعنة في الذراع الأيسر نتيجة اعتداء بسلاح أبيض بعد مشاجرة نشبت بينه وآخر بسبب خلافات مالية.

نقله الأهالي إلى المستشفى للعلاج، وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

شروع في قتل دائري الوراق مشاجرة
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