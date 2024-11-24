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ضبط شخص طمس لوحات سيارته في المنيا

01:12 م الأحد 24 نوفمبر 2024

ضبط شخص

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية والإدعاء بقيامة بالقيادة برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا و بمواجهته اعترف بارتكابه مخالفة "طمس لوحات السيارة" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ضبط شخص طمس لوحات سيارة المنيا
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