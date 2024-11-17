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مقتل شخص بطلق خرطوش في الخصوص والمباحث تحقق

06:36 م الأحد 17 نوفمبر 2024

جثة قتيل

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كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص بطلق خرطوش في ظروف غامضة بمركز الخصوص محافظة القليوبية اليوم الأحد.

مأمور قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود جثة بدائرة القسم.

مدير المباحث الجنائية بالمديرية وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع وحدة مباحث القسم وفريق النيابة العامة.

المعاينة المبدئية بينت أن الجثة لشخص يرتدي ملابسه وبه آثار طلق خرطوش إثر ادعاء مشاجرة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الواقعة.

جريمة قتل المباحث الخصوص القليوبية النيابة العامة
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