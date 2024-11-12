احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 18 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 31873 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1185 مخالفة السير بدون تراخيص، و35 دراجة نارية مخالفة، و17295 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3949 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة موقف عشوائي، و17 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.