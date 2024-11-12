"غرز وحركات استعراضية".. ضبط 3 سائقين تكاتك بكورنيش الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من قائدي مركبات "التوك توك" بحركات استعراضية على طريق الكورنيش بالإسكندرية مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحقيق تم تحديد وضبط مركبات "التوك توك" وقائديها وهم 3 أشخاص مقيمون بالإسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا بإقدامهم على هذه الأفعال بدافع المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المركبات وقائديها.