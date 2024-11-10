بينهم سيدة.. ضبط عصابة لتزييف العملات وترويجها في أسيوط

كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات المحلية وترويجها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط أفادت قيام (عاملان – وزوجة أحدهما) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (مبالغ مالية مُقلدة - عدد من الأوراق مطبوع عليها عملات ورقية فئات مالية مختلفة معدة للتقطيع والتجهيز - جهاز حاسب آلي يحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها.