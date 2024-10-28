جثتان و3 مصابين في تصادم سيارتين بمدينة بدر

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرون في تصادم سيارتين بمدينة بدر اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق 51.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع أخرى سوزوكي اتجاه العاصمة الإدارية.

أسفر عن الحادث حالتي وفاة و3 مصابين نقلوا إلى مستشفى بدر الجامعي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.