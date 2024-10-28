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جثتان و3 مصابين في تصادم سيارتين بمدينة بدر

07:39 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

حادث تصادم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرون في تصادم سيارتين بمدينة بدر اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق 51.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع أخرى سوزوكي اتجاه العاصمة الإدارية.

أسفر عن الحادث حالتي وفاة و3 مصابين نقلوا إلى مستشفى بدر الجامعي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

حادث تصادم القاهرة المرور العاصمة الإدارية مدينة بدر
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