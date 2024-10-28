للتعاون الأمني.. وزير الداخلية يزور الصين على رأس وفد رفيع المستوى

كتب- علاء عمران:

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمني رفيع المُستوى، تلبيةً لدعوة وانغ شيا هونغ- وزير الأمن العام الصيني، لبحث سُبل تطوير علاقات التعاون الأمني بين الجانبين .

كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار العاصمة بكين، لفيف من قيادات وزارة الأمن العام الصينية والسفير المصري لدى جمهورية الصين الشعبية.

وأكد وزير الداخلية، عقب وصوله على أهمية تعزيز آليات التعاون الأمني المُشترك في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، مُشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية لمُواجهة التحديات المُرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المُتطرفة والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها.

كما وجه وزير الداخلية، الشكر لنظيره الصيني على حفاوة الاستقبال والترحاب الذي لاقاه الوفد المصري مُنذ وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية.