مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتين أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية:

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7300 كيلو جرام من مخدر الحشيش واثنين كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين، اثنان منهم لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن بندقية خرطوش وثلاثة أفراد محليين، وتنفيذ عدد 801 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7100 كيلو جرام من مخدر الحشيش 13 كيلو جرام من مخدر البانجو 8500 آلاف كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و3 أفراد محليين وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين، 4 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة الجريمة بكافة أشكالها.