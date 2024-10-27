"ربطها وعذبها" .. الداخلية تكشف كواليس فيديو "مُسنة مطاي"

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله تعدي أحد الأشخاص بالضرب على سيدة مُسنة بالمنيا وضبطت مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتكبيل سيدة مسنة والتعدي عليها بالضرب بمدينة مطاي بالمنيا.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بالمنيا) وبحوزته "عصى"، واعترف بارتكاب الواقعة لقيام السيدة المسنة بإثارة الذعر بين أطفال المنطقة محل سكنه كونها تعاني من مرض نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة وإيداع السيدة المذكورة بإحدى المستشفيات النفسية لتلقي الرعاية اللازمة.