إعلان

جنون التنقيب عن كنوز الأجداد.. ضبط 8 أشخاص خلال البحث عن الآثار بالقاهرة

01:09 م السبت 26 أكتوبر 2024

التنقيب عن الآثار - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 6 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المذكور وضبط مالك العقار وخمسة أشخاص آخرين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار. وعُثر بداخل العقار على حفرة بقطر ثلاثة أمتار وعمق ثمانية أمتار، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة التنقيب عن الآثار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ 6.8 مليون جنيه.. ضبط 850 طربة حشيش بمخبأ سري أسفل سيارة بالإسكندرية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة