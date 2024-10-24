ضبط شركتين للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من رصد نشاط شركتين غير مرخصتين لإلحاق العمالة بالخارج. حيث تم ضبط هاتين الشركتين بعد أن تلاعبتا بالمواطنين راغبي السفر إلى الخارج واستولت على أموالهم بزعم توفير عقود عمل.

أسفرت التحريات عن أن الشركتين كانتا تروجان لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج في منطقة مدينة نصر، حيث عُثر داخل الشركة على عدد من جوازات السفر وعقود الاتفاق ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة وختم خاص بها ودفترين لإيصالات استلام نقدية وهاتف محمول للتواصل مع العملاء ومبالغ مالية.

كما تم ضبط مالك ومدير شركة أخرى لإلحاق العمالة بالخارج في منطقة زهراء مدينة نصر، وعُثر بداخلها على جواز سفر وعدد من صور جوازات السفر لراغبي العمل بالخارج وإكلاشيه خاص بالشركة وثلاثة دفاتر إيصالات استلام نقدية وهاتفين محمولين ومبالغ مالية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركتين، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، ولا سيما جرائم النصب والاحتيال.