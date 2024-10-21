7 مصابين في اصطدام 3 سيارات بدورية أمنية بالقاهرة

كتب - محمد محمد شعبان:

شهد طريق القاهرة السويس الصحراوي حادث تصادم 3 سيارات ملاكي مع دورية أمنية، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أسفل الطريق الأوسطي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام 3 سيارات ملاكي بكمين شرطة متنقل اتجاه السويس مما أسفر عن سقوط 7 مصابين بينهم ضابطان وشرطي.

ويعاين فريق من المباحث موقع الحادث مع التحفظ على قائدي السيارات الثلاثة للوقوف على ملابسات الواقعة.