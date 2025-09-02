وكالات

وجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعته فيه إلى التدخل العاجل لإتمام صفقة تبادل تفضي إلى إطلاق سراح أبنائهم، وإنهاء الحرب في غزة.

وقالت العائلات في رسالتها إن "80% من الإسرائيليين يريدون صفقة، وأن ترامب هو القادر على ممارسة الضغط من أجل إنجازها"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف "يبدي اهتماماً بقضية الأسرى أكثر من الوزير الإسرائيلي رون ديرمر".

وطالبت العائلات الرئيس ترامب بالعمل الجاد من أجل إعادة الأسرى إلى ذويهم، والمساهمة في إنهاء الحرب الدائرة.



وفي السياق ذاته، كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قد ذكرت أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في اجتماع عاصف للحكومة استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، قائلا إنه غير مطروح على الطاولة، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعه إلى عدم قبول اتفاق جزئي.

وأفادت الصحيفة أن رفض رئيس الوزراء للموضوع جاء رغم ضغوط وزراء اليمين المتطرف عليه لعقد تصويت لرفض الصفقة رسميا، في حين دفع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي وبعض وزراء الحكومة إلى قبولها، بحسب تسريبات متعددة من الاجتماع المغلق نشرت صباح الاثنين.





