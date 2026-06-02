تنطلق فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) غدا في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

يعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، وفقا لبيان الجمعية اليوم، يضم أحمد كجوك وزير المالية، وراندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.

ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

يمثل المؤتمر منصة استراتيجية رفيعة المستوى لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام مجتمع الأعمال البريطاني والدولي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات الحيوية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تكتسب الفعالية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أهمية خاصة في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق.

وتسعى مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت قدرتها على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل في أسواق واعدة تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.

وتبدأ أعمال اليوم الأول بجلسة افتتاحية بعنوان "الشراكة الاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة"، يشارك فيها خالد نصير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والسفير أشرف سويلم سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.