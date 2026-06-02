انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:47 ص 02/06/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.41 جنيه للشراء، و60.64 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 60.43 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و60.67 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.41 جنيه للشراء، و60.64 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 60.39 جنيه للشراء، و60.63 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.37 جنيه للشراء، بتراجع 30 قرشًا، و60.55 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا.

