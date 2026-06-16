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بحضور وزيري المالية والاستثمار.. إطلاق مؤسسة "ستارت أب إيجيبت" لدعم الشركات الناشئة

كتب : منال المصري

10:00 م 16/06/2026

أحمد كجوك وزير المالية

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شهد أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق مؤسسة "ستارت أب إيجيبت Startup Egypt)، وهي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل كنظام عضوية لدعم مجتمع الشركات الناشئة.

وقال ماجد غنيمة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن ستارت أب إيجيبت" تستهدف سد الفجوة بين طموحات رواد الأعمال والموارد والفرص اللازمة لتحقيق النمو والتوسع، من خلال توفير برامج تسريع الأعمال، والإرشاد والتوجيه والتدريب وتنمية المهارات، ودعم الجاهزية الاستثمارية، إلى جانب ربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات الكبرى والجهات الحكومية والجامعات والخبراء ومختلف الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت أولى برامجها المتخصصة لتسريع الأعمال بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم "دومتي" و"المنتور" و"سيمبلكس CNC"، وذلك في قطاعات تكنولوجيا الأغذية والمشروبات وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الصناعية، مع خطط للتوسع مستقبلا لتشمل مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة والخدمات اللوجستية والحلول البرمجية للشركات.

وأضاف غنيمة أن "ستارت أب "إيجيبت" تستهدف خدمة الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، بدءًا من الشركات التي تمتلك نموذجًا أوليًا قابلا للتطبيق، وصولاً إلى الشركات الأكثر تقدما التي تسعى إلى التوسع والنمو.

وتضمن الحضور باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعديد من رواد الأعمال.

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الشركات الناشئة وزير المالية وزير الاستثمار

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