سحب البنك المركزي المصري في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم فائض سيولة بنحو 12.35 مليار جنيه من بنكين فقط مسجلا ثاني أقل مستوى منذ 4 سنوات ونصف بسعر فائدة 19.5%، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

هبطت استثمارات البنوك في وديعة البنك المركزي بعد تراجع أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية بعد أن تخطت استثماراتهم في بعض العطاءات تريليون جنيه.

ماذا يعني تراجع سحب السيولة من البنوك بوديعة المركزي؟

كان هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB مصر، قال في مقابلة تلفزيونية سابقة مع "الشرق"، إن معدلات سحب السيولة من البنوك عبر البنك المركزي تتراجع مع خفض المعروض النقدي، وهي الآلية السليمة لإدارة السوق، لذلك فإن تحركات سعر الصرف الحالية طبيعية وتعكس حركة رؤوس الأموال.

الوديعة الأسبوعية التابعة للبنك المركزي تعد ضمن أدوات السياسة النقدية لتحجيم السيولة بالسوق بهدف امتصاص الضغوط التضخمية.