إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:40 ص 30/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ ايضًا:

الدولار يقفز في منتصف تعاملات اليوم ويلامس 54 جنيها

لماذا ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم؟

ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.25 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.25 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.25 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.22 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.28 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من القضاء بشأن محمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن محمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
تصل إلى 19.5%.. البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات
أخبار البنوك

تصل إلى 19.5%.. البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات
"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب
رياضة محلية

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب
توقف قلبه 40 ساعة.. إنقاذ رجل عانى من التهاب نادر
نصائح طبية

توقف قلبه 40 ساعة.. إنقاذ رجل عانى من التهاب نادر
"سنتكوم" تكشف موقف حاملة الطائرات "جيرالد فورد" بعد تقارير مغادرتها المنطقة
شئون عربية و دولية

"سنتكوم" تكشف موقف حاملة الطائرات "جيرالد فورد" بعد تقارير مغادرتها المنطقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"