حسم مصدر مسؤول كبير فضل عدم ذكر اسمه مدى اتجاه البنك المركزي المصري إلى طرح فئة جديدة بقيمة 500 جنيه بعد تراجع قيمة العملة المحلية.

وأكد المسؤول لمصراوي عدم وجود أي دراسات لإصدار ورقة نقدية فئة الـ 500 جنيه على الإطلاق، وما يتم تداوله غير صحيح.

كان بعض رواد السوشيال ميديا تداولوا صورا لورقة 500 جنيه بينما طالب البعض بضرورة طباعة ورقة فئة 500 وكذلك 1000 جنيه بعد تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع الأسعار.

بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف في مارس 2024 ارتفع سعر الدولار بنحو 65% مقابل الجنيه ليتخطى بنهاية تعاملات اليوم مستوى 53 جنيها لكل دولار.

أكد المصدر أن الفئات المتداولة حاليا هي الـ 5 جنيهات و10 و20 و50 جنيها وكذلك الـ 100 و200 جنيه مع عدم وجود نية لطرح فئات جديدة أعلى من القائمة.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يقلل العمر الافتراضي لـ 10 جنيهات البلاستيكية إلى عامين بسبب سوء التداول