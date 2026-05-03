إعلان

بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول بالسوق؟

كتب : منال المصري

04:27 م 03/05/2026

البنك المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم مصدر مسؤول كبير فضل عدم ذكر اسمه مدى اتجاه البنك المركزي المصري إلى طرح فئة جديدة بقيمة 500 جنيه بعد تراجع قيمة العملة المحلية.

وأكد المسؤول لمصراوي عدم وجود أي دراسات لإصدار ورقة نقدية فئة الـ 500 جنيه على الإطلاق، وما يتم تداوله غير صحيح.

كان بعض رواد السوشيال ميديا تداولوا صورا لورقة 500 جنيه بينما طالب البعض بضرورة طباعة ورقة فئة 500 وكذلك 1000 جنيه بعد تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع الأسعار.

بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف في مارس 2024 ارتفع سعر الدولار بنحو 65% مقابل الجنيه ليتخطى بنهاية تعاملات اليوم مستوى 53 جنيها لكل دولار.

أكد المصدر أن الفئات المتداولة حاليا هي الـ 5 جنيهات و10 و20 و50 جنيها وكذلك الـ 100 و200 جنيه مع عدم وجود نية لطرح فئات جديدة أعلى من القائمة.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يقلل العمر الافتراضي لـ 10 جنيهات البلاستيكية إلى عامين بسبب سوء التداول

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي طباعة النقود الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
زووم

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
حوادث وقضايا

ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
أخبار المحافظات

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
شئون عربية و دولية

استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر
زووم

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة